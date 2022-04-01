شاهد .. زوجة النجم أحمد صيام تصدم الجمهور بجمالها في أحدث ظهور.. فنانة شهيرة وبطلة مسلسل رأفت الهجان .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة النجم أحمد صيام تصدم الجمهور بجمالها في أحدث ظهور.. فنانة شهيرة وبطلة مسلسل رأفت الهجان .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين على أنستجرام، صور للفنانة رانيا فتح الله زوجة الفنان المصري الشهير أحمد صيام، التى أستطاعت أن تلفت الانظار بجمالها وحيويتها، كما فوجئ الكثير من النشطاء بعد معرفة هوية زوجته.

وبالتعريف عن رانيا فتح الله، فهي ممثلة مصرية مشهورة، ابتعدت عن التمثيل لفترة وارتدت الحجاب، ثم خلعته وعادت للتمثيل مرة أخرى.رانيا فتح الله شاركت في عدد من الاعمال ومنها: «رأفت الهجان، عائلة الأستاذ شلش، القطة العمياء، كيد الحموات، جراب حواء، ستات قادرة».

رانيا بدأت علاقتها بالفن على المسرح ، وقدمت العديد من المسرحيات، وشاركت في فيلم غرام الأفاعي ، ثم انطلقت في عالم دراما ، ولديها أكثر من 60 عملًا ، وآخر ظهور لها كان في مسلسل بحر للفنان ماجد المصري من خلال شخصية مريم ، ومسلسل البيت الكبير من خلال شخصية دلال، كما قدمت الفنانة رانيا فتح الله ، دور زوجة الفنان أحمد صيام أيضًا في مسلسل رمضان كريم ، الذي عرض قبل سنوات .