شاهد .. مفاجأة لا يتوقعها عقل .. ما تم كشفه عن علاقة الوليد مقداد المعقدة بزوجته بعد الزواج صدم الجميع !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر مفاجأة لا يتوقعها عقل .. ما تم كشفه عن علاقة الوليد مقداد المعقدة بزوجته بعد الزواج صدم الجميع !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تمّ الكشف عن العلاقة الصعبة والمعقدة والأسرار في حياة الثنائي الوليد مقداد وزوجته، حيث أكّدا أن الزواج ليس بالأمر السهل على الإطلاق.

وقرر نجم قناة طيور الجنة، الوليد مقداد فتح قناة جديدة على يوتيوب مع زوجته نور، بناء على طلب متابيعهما على السوشيال ميديا.

وقال الوليد وزوجته إنهما سيشاركان المتابعين بعدد من الفيديوهات عن حياتهما من داخل المنزل وأثناء سفرهما وأمور أخرى أيضا.

وفي أول فيديو على القناة، قرر الثنائي الرد على عدد من أسئلة المتابعين الذين وجهوها لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي البداية أجاب وليد عن تساؤل الجمهور عن صلة القرابة التي تجمعه بنور، مشيرا إلى أنها قرابة بعيدة وليست قرابة درجة أولى. مؤكدا إنه يعرف نور منذ الصغر، حيث كانا يلعبا معا ويجتمعان معا أثناء لقاء عائلتيهما.

عن سبب زواجهما بعمر صغير، قال الوليد إنه لا يوجد عمر مناسب ومعين للزواج، فالإنسان الذي يشعر أنه مستعد للارتباط ماديا ونفسيا، يمكنه القيام بذلك.

وعن أصعب ما في الزواج، قالت نور إن اتخاذ القرار بذاته أمر صعب، لكن لاحقا أصبحت الأمور أسهل، وهنا دخل الوليد ليقول إن بداية الزواج كانت الأصعب؛ لأنه قرار مصيري، أما الآن فهما على توافق تام.

وعند سؤال نور عما إذا كانت تنصح بزواج الأقارب، أكدت أنه لا توجد قاعدة معينة في هذا الأمر، فعندما يكون الشخصان مناسبين لبعضهما ومتافهمين، يتم الزواج دون التشديد على موضوع القرابة.

وعن مكان اسقرارهما، قال الوليد إنهما يتنقلان كثيرا بين الكويت وتركيا والأردن، إلا أنهما يعيشان في الكويت حاليا.

وأجاب الوليد عن سؤال ”حلمه المهني“ إذ قال إنه كان يتمنى أن يكون كابتن طائرة، إلا أنه تخصص في الجامعة بمجال الإعلام (راديو وتلفزيون)، مشيرا إلى أنه تأخر ولم يتخرج حتى اليوم، لأنه دخل ”سنة“ لتعلم اللغة الانجليزية؛ لأن دراسته جميعها باللغة الأجنبية.

وأشار الوليد إلى أنه من المفترض أن ينهي دراسته هذا الفصل، وسيتخرج قريبا.

أما نور فقد تخصصت بمجال الأدب العربي، واستطاعت انهاء دراستها مبكرا. وقالت نور إنها الأنثى الوحيدة بين إخوانها الذكور.

ووعد الثنائي المتابعين بعدد من الفيديوهات الجميلة في الشهر الكريم، مؤكدين أنهما سيقدمان فعاليات كثيرة، من ضمنها فيديوهات من داخل المطبخ.

وقالت نور في النهاية أن الفيديو القادم، سيضم تجهيزات لشهر رمضان، دون الكشف عن التفاصيل.