شاهد .. الفنانة سوزان نجم الدين تتعرض لموقف محرج لا يُحسد عليه بعد أن سألوها عن الزواج.. وهكذا كان ردها الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر الفنانة سوزان نجم الدين تتعرض لموقف محرج لا يُحسد عليه بعد أن سألوها عن الزواج.. وهكذا كان ردها الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

وضعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في موقف محرج بسبب لغتها الإنجليزية خلال تواجدها برفقة المدير التنفيذي لشركة Take Back The Mic، دريك على هامش حفل موريكس دور.

وفي تفاصيل الحدث، كانت سوزان نجم الدين تجري لقاءً صحفيًا مع إحدى المراسلات المتواجدات في الحدث أثناء تواجدها على السجادة الحمراء برفقة "دريك" الذي وقف إلى جانبها.

وتحَّدثت عن مشروعها الجديد مع "دريك" بصففتها المنتج التنفيذي للشركة والمسؤولة عن تطبيق "The Mic"، لكن حينما سئلت عن موعد زفافها توترت وأربكها الموضوع خاصة أنها لا بد أن تشرح الأمر بالإنجليزية لـ"دريك".

وأثار استخدام سوزان لغة إنجليزية ركيكة وعدم قدرتها على إيضاح ما يجري أو عن ماذا تتحدث بطريقة متقنة سخرية المتابعين، خاصة أن السؤال الذي كان يتمجور حول موعد زفافها تحوَّل إلى علاقتها بـ"دريك" وإذا ما كان هو الشخص الذي قد تتزوجه، حيث قالت: "الزواج، ليس هو، رجل آخر، وممكن السنة دي".

وتساءل الكثيرون كيف لسوزان أن تكون المنتج المنفذ للشركة في الوطن العربي بينما لا تستطيع الحديث بالإنجليزية؛ فكيف لها التواصل مع أعضاء الشركة.

وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، فعلَّقت إحداهن: "ترا مو لغتها ولا لغتنا مافيها شي ابدا تكرهون الواحد يحاول حتى يتعلم وهسبب مو مخلينا نحاول عشان ماينضحك علينا وكأن الكل طالع من بطن امه متعلم ؟؟".