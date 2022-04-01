شاهد .. ما حدث بين صلاح عبد الله و النجم محمد صلاح أجبر الفنان على الاتّصال فوراً بالإعلامية لميس الحديدي ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ما حدث بين صلاح عبد الله و النجم محمد صلاح أجبر الفنان على الاتّصال فوراً بالإعلامية لميس الحديدي ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

في ردّة فعل فورية ، قدّم الفنان صلاح عبد الله اعتذاره على الهواء للاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بعد أن كتب تغريدة غاضبة يتعهد فيها عدم تشجيع ليفربول بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي التي بدت متأثرة من الاعتذار.

وقال عبد الله إنه أُصيب بحالة حزن وغضب بعد خسارة منتخب مصر وفشله في اللحاق بكأس العالم، وأنه معروف عنه دعمه القوي للاعب محمد صلاح، ولكنه كتب هذه التغريدة بسبب انفعاله الشديد مضيفاً: "كتبت بوست انفعالي بدل ما يجرالي حاجة".

وأضاف صلاح عبد الله إنه لم يقصد في هذه التغريدة ضربة الجزاء التي أضاعها صلاح، وإنما أداءه في المباراة بعامة.

وأضاف: "عارف إن الظروف مش مهيأة ليك زي ليفربول واللي حواليك مش زي اللي حواليك في ليفربول... إحنا بنشجع ليفربول علشانك... كنا محتاجين قوة في الأداء".

في سياق متّصل يشارك الفنان صلاح عبدالله في الماراثون الدرامي الرمضاني الذي ينطلق خلال أيام قليلة في مسلسل "دايماً عامر" والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان وعدد كبير من النجوم.