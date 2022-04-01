شاهد .. إبن شقيق عبدالحليم حافظ يكشف لأول مرة أسرار صادمة وغير متوقعة لا يعرفها أحد عن حياة العندليب !!

انت الان تتابع خبر إبن شقيق عبدالحليم حافظ يكشف لأول مرة أسرار صادمة وغير متوقعة لا يعرفها أحد عن حياة العندليب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

قال محمد شبانة، ابن شقيق العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، إن العندليب كان يقوم بتقديم أي أغنية تتناسب وترتبط مع إحساسه ومشاعره، لذا ظلت أغانيه بداخل جمهوره حتى الآن.

وأضاف شبانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة “، الذي يبث على قناة etc ، مساء اليوم الأربعاء، أن “العندليب الاسمر كان ملئ بالمشاعر، وبيحب اخواته وأسرته وولاد أخواته، وأصدقائه، وكان وفي جداً لهم .. العندليب كان لا يُعوض”.

وشدد شبانة على أن العندليب الأسمر كان خير ويقف مع الجميع، بسبب إنسانيته وطيبه قلبه”.

وتحل اليوم ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي ترك لنا أغانى مازلت محفورة فى ذاكرة محبيه ويرددها جمهوره بمختلف الأعمار حتى وقتنا هذا.