شاهد .. حكاية الفنانة الشهيرة الذي خطبها نجل حسين يوسف وشمس البارودي.. لن تصدق من تكون وسبب فسخ الخطوبة سيصدمك حتماً ؟!

انت الان تتابع خبر حكاية الفنانة الشهيرة الذي خطبها نجل حسين يوسف وشمس البارودي.. لن تصدق من تكون وسبب فسخ الخطوبة سيصدمك حتماً ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

فنانة تميزت بالهدوء الشديد، تحرص دائمًا على الابتعاد عن الساحة الفنية ولا تقحم نفسها في أي مشاكل لا تخصّها، بدأت مشوارها وهي طفلة بالإعلانات ثم ظهرت على الشاشة بجانب الراحل محمود عبد العزيز.

إنها الفنانة المصرية ريهام أيمن، رغم بدايتها في مجال التمثيل وهي بنت تبلغ من العمر 16 سنة إلا أن شهرتها كانت من خلال مسلسل “حكايات بنات”

بعد زواجها من الفنان شريف رمزي وبالتحديد بعد إنجابها الأولاد، قررت ريهام أيمن الابتعاد عن الساحة الفنية لتربي أولادها ولكنّها لم تعتزل بشكل نهائي.

هي ممثلة مصرية ولدت في 19 نوفمبر 1988 بالقاهرة، التحقت بكلية الإعلام بأكاديمية “أخبار اليوم” وهي من الجامعات الخاصة، ولم تدرس التمثيل نهائيًا.

كانت الفنانة ريهام أيمن قد تمت خطبتها للفنان عمر حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي عام 2010 ولم تكتمل خطبتهما حيث انفصلا عام 2012.

وفي عام 2015 تزوّجت الفنانة المصرية ريهام أيمن بالفنان المصري شريف رمزي، بعد قصّة حب وأنجبت منه ولد يدعى “رمزي” وبنت تدعى “ليليا”.

وطارتها الشائعات بعد زواجها، بأنها خطفت زوج صديقتها منة الله حسين فهمي، ابنة الفنانة ميرفت أمين، فخرجت ونفت ذلك الأمر مؤكدة أن شريف رمزي انفصل عن منة الله قبل أن يتزوّجها بسنوات.

بدأت الفنانة المصرية ريهام أيمن، مشوارها الفني وهي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من خلال الإعلانات حيث ظهرت في العديد من الإعلانات التجارية.

ثم انضمت لفرقة “فيروس” الغنائية حيث كانت تتمنّى أن تصبح مطربة، وتحدّثت ريهام أيمن عن هذا الأمر بقولها: “دخلت عالم الفن لأصبح مطربة لكن التمثيل خطفني من الغناء”.