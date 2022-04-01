شاهد .. هل تخيلتم يوماً كم مهور الفنانات ؟ .. هيفاء وهبي كان مهرها مصحف .. والصدمة المزلزلة كان مهر شيرين عبدالوهاب وسمية الخشاب !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر هل تخيلتم يوماً كم مهور الفنانات ؟ .. هيفاء وهبي كان مهرها مصحف .. والصدمة المزلزلة كان مهر شيرين عبدالوهاب وسمية الخشاب !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

هناك نوع من الفضول يدفعنا لمعرفة مهر النجمات في الوطن العربي حيث يعتبر النجوم من بين الشخصيات العامة التي يدفعنا الفضول لمعرفة أهم التفاصيل في حياتهم.

والغريب في الأمر أنه لا يمكنك توقع مهر النجمات في الوطن العربي ، فهي صادمة سواء لبساطتها أو لضخامتها، فيبدو أنه لا يوجد وسط.

مهر شيرين عبدالوهاب من حسام كانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب كشفت عن مهرها من الفنان حسام حبيب، والذي تسبب في إثارة الجدل حينها.

وحصلت شيرين على 25 قرشًا فقط، وفقًا لتصريحاتها في إحدى البرامج؛ لتنضم إلى أصحاب مقولة ” من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال.

مهر سمية الخشاب

تعددت زيجات الفنانة سمية الخشاب، فكانت أول زيجة لها في عمر الـ 23 ولم تستمر، وتزوجت بعدها من رجال أعمال خليجية وانتهى بها المطاف بزواجها الأخير من أحمد سعد.

وكان الغموض دائمًا سيد الموقف في زيجات سمية الخشاب، فلم تكشف عنها إلا بعد الطلاق.

لكنها حصلت من أحد أزواجها على مهر قيمته 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى شقة قخمة في ميدان سفنكس .

أيضاً حصلت منه على فيلا على طريق مصر إسكندرية، فضلا عن سيارة وشبكة ألماس.

مهر هيفاء وهبي من ابو هشيمة

كانت زيجة هيفاء وهبي ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من بين أشهر الزيجات التي لازالت لها صدى حتى الان رغم انفصالهما.

وكان مهر هيفاء وهبي من أبو هشيمة قدره 20 مليون دولار وهو مبلغ ضخم، فضلا عن شبكة ماسية، ومنزل فخم في مصر الجديدة.

لكنها نفت بعد ذلك وقالت إنها حصلت على المصحف الشريف كمهر لها، وهو ما لم يصدقه الجمهور.