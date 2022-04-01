شاهد .. الرقاصة لورديانا تصدم كل المصريين و تتخذ قراراً غير متوقعاً و السبب شهر رمضان المبارك !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت الراقصة ​لورديانا​ على صفحتها الخاصة أنها ستتوقف عن الرقص خلال رمضان وذلك احتراماً لهذا الشهر الفضيل وكتبت الراقصة البرازيلية المقيمة في مصر : احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام.

وكشفت لورديانا أنها ستستغل هذه الفترة التي ستبتعد فيها عن الرقص من أجل السفر والسياحة، مؤكدة لمحبيها أنها لن تغيب غيابا كليا عن السوشيل ميديا بل ستشاركهم فيديوهات وصور من رحلاتها ويومياتها. وعبّر كثر عن اعجابهم بموقفها فيما اعتبر البعض الاخر ان هذا القرار مفروض عليها كون كل الملاهي الليلة والحانات يتقفل في مصر خلال رمضان.