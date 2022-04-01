شاهد .. لن تصدقوا أن هذه شقيقة الفنان أحمد حلمي.. الشبه الكبير بينهما صادم والجمهور: أجمل من منى زكي !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا أن هذه شقيقة الفنان أحمد حلمي.. الشبه الكبير بينهما صادم والجمهور: أجمل من منى زكي !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهر الفنان أحمد حلمي بصورة مع أخته لأول مرة بمناسبة عيد ميلادها والذي كان في شهر ديسمبر الماضي، من خلال حسابه الخاص في موقع فيس بوك.

حلمي نشر صورة تجمعه بشقيقته المحجبة، ظهر خلالها وهو يقف خلفها ويضع يديه على كتفيه، بينما بدت هي جالسة وتمسك بيديّ حلمي.

الفنان أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "اختي حبيبتي وصديقتي .. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي .. ياحنينه يا غاليه .. اجمل حاجه في علاقة الاخوات ببعض ان يكون بينهم صداقه".

وتفاعل جمهور أحمد حلمي مع الصورة حيث علّق عدد منهم على وجه الشبه بين نجمهم المفضل وشقيقته، وفيما قال أحد متابعيه: "فولة واتقسمت نصين"، كتب آخر: "ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليها لك، فيما قال آخر أجمل من منى زكي.