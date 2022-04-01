انت الان تتابع خبر بعد اخبار حملها من طليقها حسام حبيب.. الفنانة شيرين عبد الوهاب توجه رسالة غامضة وتصدم الجمهور بما قالته !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار) وجهت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ رسالة غامضة لمتابعيها على موقع التواصل الإجتماعي. وكتبت شيرين قائلة: "ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل...غير للكتف اللي يشيل".

الجدير بالذكر أن موقع "الفن" كان قد كشف سبب ازدياد وزن شيرين عبد الوهاب، مشيراً إلى أن الادوية التي تتناولتها للعلاج من حالة الاكتئاب الحادة التي أصابتها اثر انفصالها عن الفنان المصري حسام حبيب كانت السبب، حيث أن الدواء الذي يعالج هذه الحالة يضاعف من احتباس الماء في الجسد، لكنه سيزول بعد فترة في حال خضعت الفنانة لحمية صحية غذائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. بعد اخبار حملها من طليقها حسام حبيب.. الفنانة شيرين عبد الوهاب توجه رسالة غامضة وتصدم الجمهور بما قالته !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.