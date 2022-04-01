شاهد .. فنانون قد تعرف لأول مرة أنهم أبناء عمومة.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك الأسماء !!

انت الان تتابع خبر فنانون قد تعرف لأول مرة أنهم أبناء عمومة.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك الأسماء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

زادت صلة القرابة بين مشاهير الوسط الفني بشكل كبير، فنجد أن ابناء عدد كبير من نجوم الفن قد اقتحموا مجال التمثيل وأصبحوا نجوما مثل أهاليهم أو أشقاء جمعتهم الموهبة وظهروا سويا علي الساحة.

ومن بين هؤلاء الفئات احمد زاهر وأبنتيه ليلى وملك، والنجم الراحل سمير غانم وأبنتيه دنيا وايمي وحسين فهمي ومصطفى فهمي وأحمد السعدني نجل النجم الكبير صلاح السعدني وغيرهم الكثيرين .

ولكن لم يعرف الكثيرين أن هناك عدد من المشاهير تربطهم علاقة قرابة اخرى فهم ابناء عمومة أو ابناء أشقاء أو ما شابه ذلك ويعد أبرز هؤلاء الفئات محمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي ولمن لا يعرف صلة القرابة بينهم فعمر مصطفى متولي هو ابنة عمة محمد إمام وأيضا الفنانة رانيا فريد شوقي وهي خالة الفنانة ناهد السباعي ونفس الامر بالنسبة للفنانة صفاء أبو السعود وهي خالة الفنانة أروى جودة .

وعلي مستوى مشاهير العالم سنجد أن لاري ديفيدوبيرني ساندرز هم ابناء عم ايضا وظهر هذا في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة إن بي سي، واكتشفوا أنهم أبناء عمومة، خلال إحدى حلقات برنامج "Finding Your Roots" على PBS، اكتشف ديفيد وساندرز أنهما تربطهما صلة قرابة.

وعندما علم لاري أن السيناتور الأمريكي هو ابن عمه البعيد قال "ما هذا بحق الجحيم" ليرد عليه ساندرز قائلا "أنت تمزح، يا إلهي، هذا لا يصدق".

وهناك أسماء أخرى من مشاهير العالم تجمعه صلة قرابة لا يعرفها البعض ومن بينهم إيمي شومر الفنانة الكوميدية الشهيرة فهي ابنة عم التشاك شومر واكتشف هذا الامر عندما كانت ايمي تنتظر مجي طفلها الاولي وكتب لها تشاك ""لا أطيق الانتظار حتى موعد اللعب بين أبناء العمومة، حفيدي نوح والرضيع المتوقع وصوله قريبًا من إيمي شومر".