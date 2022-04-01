شاهد .. «استروا عليّ».. المشهورة السعودية رهف القحطاني تصدم الكل وتنشر وصيتها أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر «استروا عليّ».. المشهورة السعودية رهف القحطاني تصدم الكل وتنشر وصيتها أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

هاجمت المشهورة السعودية رهف القحطاني، أصدقاء الفاشنيستا الراحلة ساز القحطاني معبرة عن استيائها من خروج بعضهم ينعونها بالبكاء عبر حساباتهم الشخصية، معتبرة أن تصرفاتهم هي بهدف الشهرة.



ووجهت رهف القحطاني في مقطع فيديو رسالة حادة لأصدقاء رهف القحطاني وقالت إنه لم يكن أحد يعرفهم قبل وفاة ساز ملمحة إلى أنهم استغلوا وفاةها لتحقيق شهرة على منصات التواصل الاجتماعي فتقول: "لم يكن أحد يعرفهم قبل سنتين فجأة صاروا مشهورين بالبكاء والعويل".



وأشارت رهف القحطاني إلى إن الحزن الحقيقي يمكن ترجمه بالدعاء للمتوفي أو أعمال الخير له وليس بالبكاء والنحيب على منصات التواصل الاجتماعي ونشر الرسائل الخاصة مع المتوفي.



وختمت رهف القحطاني الفيديو بإعلانها وصيتها وطلبت من محبيها وأصدقائها الدعاء لها بعد الوفاة وعدم نشر فيديوهات يبكون فيها.



وقالت: "الخروج بمثل هذه الفيديوهات هو أمر تافه، ليت ساز انتقت أصدقائها، أكبر غلطاتها إنها لم تختر أصدقائها، اختارت خطأ.. الله يرحمها الصديقة أدعي لها، أو اتصدق عنها، ليس من الضروري الخروج بالبكاء واستعراض الرسائل الخاصة، هذا أمر بين العبد وربه، وليس للشو".



وأضافت: "أوصيكم أصدقائي وصديقاتي، إذا مت تصدقوا عني وأذكروني بالخير ما حدا يبكي ولا يطلع لي شيء خاص، وأدعولي، واستروا على ما واجهتم".