شاهد .. ظهور مفزع وكارثي لأسطورة الرقص الشرقي سهير زكي.. اتفرج كيف غدرت بها الأيام وكيف أصبحت مثيرة للشفقة !! (صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يعرف الكثير من الجمهور الفنانة والراقصة المعتزلة زيزي مصطفى هي والدة الفنانة المصرية منة شلبي.

وتصدر اسم الفنانة منة شلبي، محركات البحث على الإنترنت مؤخرا بعد قيامها بتحرير محضر ضد ممرضتين أهملا في حالة والدتها خلال وجودها بمدينة الجونة في الغردقة، ما تسبب في مضاعفة حالتها الصحية، إذ استخدمتا مياها ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح وتسبب في إصابتها بتقيح.

وعقب ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لآخر ظهور للنجمة المعتزلة مع ابنتها الفنانة الشابة منة شلبي.

وبدت ملامح التقدم في العمر على وجه زيزي مصطفى، التي أعلنت في بداية التسعيينات اعتزالها الرقص الشرقي، بعدما كانت واحدة من أهم الراقصات الشرقيات في مصر.

في سياق متصل، فوجئ المقيمون في أحد المنتجعات الشتوية بمدينة الغردقة بتواجد الفنانة منه شلبي، في قسم الشرطة لتقوم بتحرير محضر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في علاج والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والتي تقيم بها خلال فترة علاجها بالمنتجع الشتوي شمال الغردقة.

وكشفت منة في المحضر الذي يحمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، والذي اتهمت فيه الممرضتين، عن أنهما أهملتا فى علاج جرح بولدتها تعاني منه، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلاً من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه.

وتبيّن أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة، واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة.

من ناحية أخرى، تعيش منة شلبي حالة من النشاط الفني حيث عرض لها فيلم "الإنس والنمس" مع الفنان محمد هنيدي، كما يعرض لها حالياً فيلم "من أجل زيكو" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وكانت منة قد ترشحت عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" للفوز بجائزة إيمي العالمية.