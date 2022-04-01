شاهد .. فنانة شديدة الجمال لجأت للفنان نور الشريف ليساعدها على دخول الفن فطلّق زوجته بوسي بسببها.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة شديدة الجمال لجأت للفنان نور الشريف ليساعدها على دخول الفن فطلّق زوجته بوسي بسببها.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كانت الفنانة الصاعدة نور السمري من الممثلات التي لم يحالفهن الحظ في التمثيل على الرغم من أن الكثير توقع لها مستقبل باهر، ولكن اسمها قد ارتبط بالعديد من الأخبار السيئة.

فقد أشيع انها السبب وراء طلاق نور الشريف وبوسي، فكانت تعيش في الولايات المتحدة ولجأت لنور ليساعدها في دخول مجال الفن.

ويعد مسلسل "اميرة في عابدين" أول اعمالها قبل أن يتم ترشيحها لأحد الأدوار في مسلسل "العطار والسبع بنات"، ولكنها نفت تلك الشائعة وأنها لم تتسبب في انفصال هذا الثنائي.