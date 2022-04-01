شاهد .. الفنان المصري عمرو دياب يعلن أخيراً عن السر والذي ينتظره الملايين منذ وقت طويل !!

انت الان تتابع خبر الفنان المصري عمرو دياب يعلن أخيراً عن السر والذي ينتظره الملايين منذ وقت طويل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)
أعلن الفنان المصري عمرو_دياب، عن مشاركته في رمضان 2022، بأغنية دعائية للبريد المصري.
نشر عمرو دياب، عبر صفحته، صورة لظرف جواب ومكتوب عليه “السر” وهو اسم الأغنية الجديدة.
الأغنية الدعائية للبريد المصري، في 2021 قدمها محمد_حماقي، من كلمات أمير_طعيمة وألحان عمرو_مصطفى، وتوزيع توما.
ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الإمارات بساحة الاتحاد أرينا يوم 3 مايو القادم.
عمرو دياب، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا لختام موسم الرياض 2022، بمشاركة النجم محمد حماقي.
صعد عمرو دياب إلى مسرح أبو بكر سالم ليبدأ بأغنية “يا أنا يا لأ” التي اعتاد تقديمها في افتتاح حفلاته مؤخرا.
وأطل عمرو دياب بإطلالة مميزة، بقميص من All Saints باللون الأسود مع رسومات لحيوانات وأشجار، ويصل سعر قميص عمرو دياب إلى 115 دولار، أي ما يعادل 2130 جنيه مصري.
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