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شاهد .. الفنان المصري عمرو دياب يعلن أخيراً عن السر والذي ينتظره الملايين منذ وقت طويل !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن الفنان المصري عمرو_دياب، عن مشاركته في رمضان 2022، بأغنية دعائية للبريد المصري.

 

 

نشر عمرو دياب، عبر صفحته، صورة لظرف جواب ومكتوب عليه “السر” وهو اسم الأغنية الجديدة.


الأغنية الدعائية للبريد المصري، في 2021 قدمها محمد_حماقي، من كلمات أمير_طعيمة وألحان عمرو_مصطفى، وتوزيع توما.

 

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الإمارات بساحة الاتحاد أرينا يوم 3 مايو القادم.

 

عمرو دياب، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا لختام موسم الرياض 2022، بمشاركة النجم محمد حماقي.


صعد عمرو دياب إلى مسرح أبو بكر سالم ليبدأ بأغنية “يا أنا يا لأ” التي اعتاد تقديمها في افتتاح حفلاته مؤخرا.

 

وأطل عمرو دياب بإطلالة مميزة، بقميص من All Saints باللون الأسود مع رسومات لحيوانات وأشجار، ويصل سعر قميص عمرو دياب إلى 115 دولار، أي ما يعادل 2130 جنيه مصري.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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