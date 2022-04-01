شاهد .. سألوا رانيا فريد شوقي : إيه أوحش حاجة في زوجك السابق مصطفى فهمي؟.. فكشفت وبزلة لسان عن المخفي والمستور !!

انت الان تتابع خبر سألوا رانيا فريد شوقي : إيه أوحش حاجة في زوجك السابق مصطفى فهمي؟.. فكشفت وبزلة لسان عن المخفي والمستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

في عام 2007 تزوج الفنان مصطفى فهمي من الفنانة رانيا فريد شوقي، إذ بدأت علاقتهما بصداقة وطيدة، وتداولت الصحف حينها وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر حتى التأكد من مشاعرهما وتكليل قصة الحب بالزواج.

وأعلن الثنائي زواجهما في أحد المطاعم المطلة على النيل في القاهرة، والذي يمتلكه الفنان حسين فهمي، وأشرف حينها على تحضيرات حفل الزفاف بنفسه.

لم تستمر الزيجة طويلا، إذ أعلن الثنائي انفصالهما بعد وقت قليل من الزواج، وقال فهمي في تصريحات صحفية عن انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي: "كتاب أُغلق نهائيا في حياتي، الشخص الذي لا يخاف عليَ كما أخاف عليه ولا يجعلني أولوية بحياته كما أجعله أولوية بحياتي، ولا يحاول إسعادي كما أحاول إسعاده، يكون شخصا (لا ألزمه ولا يلزمني)".

وفي احدى اللقاءات التلفزيونية سألوا الفنانة رانيا فريد شوقي عن زوجها مصطفى فهمي: "اكثر حاجة وحشة في مصطفى فهمي ايه. فردت ان اكثر حاجة وحشة فيه انه حبني!

وقد أثار خبر انفصال رانيا ومصطفى وقتها دهشة الكثيرين، وخاصة أنهما كانا يحرصان على الظهور معاً في جميع المناسبات الاجتماعية والفنية، وكانت رانيا تحرص دائماً على تأكيد أنهما يعيشان قصة حب منذ فترة زواجهما.