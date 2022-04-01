شاهد .. الكشف عن السبب المخفي وراء طلاق اليوتيوبر أحمد حسن وزينب محمد .. حصل صدم الكل و لم يكن متوقعاً ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الكشف عن السبب المخفي وراء طلاق اليوتيوبر أحمد حسن وزينب محمد .. حصل صدم الكل و لم يكن متوقعاً ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ليلة أمس بقرار طلاق الثنائي اليوتيوبر ​أحمد حسن​ و​زينب محمد​ بعد زواج دام 4 سنوات، أنجبا خلاله طفلين.

وسارع المتابعون للبحث عن سبب اتخاذهما هذا القرار، ليؤكد البعض أن السبب هو الخيانة، فقد اتخذ قرار الانفصال بعد أيام من الحكم ضد أحمد بتهمة التحرش بفتاة عبر الإنترنت تدعى سما، وتغريمه 20 ألف جنيه.



وكان قد انتشر مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تروي تفاصيل ما حصل بينها وبين اليوتيوبر أحمد حسن خلال محادثة بينهما، وطالبها بإرسال صور غير لائقة لها، إضافة لمحاولته استدراجها إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعيّة، حسب كلامها.