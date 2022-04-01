انت الان تتابع خبر بأفخاذ مكشوفة.. لاميتا فرنجية تزلزل الأنترنت وتستعرض جسدها في أقوى إطلالة خادشة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

إستعرضت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ رشاقتها بإطلالة لفتت الأنظار، بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وأثارت إطلالة لاميتا إعجاب عدد كبير من المتابعين، إذ ظهرت بفستان طويل ضيق وهي بأحد المنتجعات وسط سحراء دبي.

لاقت إطلالة لاميتا إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت لاميتا نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات، وأطلت لاميتا من إحدى صالات الرياضة، حيث أظهرت رشاقتها ومدى محبتها للرياضة من خلال الفيديوهات التي شاركتها والتي دمجتها مع بعض الألحان الموسيقية، الأمر الذي أظهر حماسها وشغفها في الرياضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. بأفخاذ مكشوفة.. لاميتا فرنجية تزلزل الأنترنت وتستعرض جسدها في أقوى إطلالة خادشة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.