شاهد .. رحت أخطب واحدة فعجبتني أختها.. ومش عارف أعمل إيه ؟! .. اتفرج إنفعال مبروك عطية ورده الذي صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر رحت أخطب واحدة فعجبتني أختها.. ومش عارف أعمل إيه ؟! .. اتفرج إنفعال مبروك عطية ورده الذي صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

فوجئ سؤال للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، بسؤال غير متوقع من أحد متابعيه، جاء فيه: خطبت فتاة ولما رحت عندهم اتعلقت باختها فماذا أفعل؟

عطية أجاب عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب مستنكرًا:"وعلى أي أساس خطبتها؟...لو كنت خطبت أختها لتعلق قلبك بها".

وقال الدكتور مبروك عطية ناصحًا السائل أن يصلح قلبه وألا يكسر بخاطر خطيبته التي خطبها وهو مطمئن أنها في المستقبل أم ولده، ورفيقة دربه، وقال عطية للسائل إن كان مطمئنا إلى أنه سيصون تلك الخطيبة ويحفظ لها كرامتها فيكمل ويصرف النظر عن أختها، لكن إن كان مترددًا فلا يلعب بمستقبلها، وهي قد رضيت به خطيبًا، ونصح عطية البنات بالاحتشام أمام خطيب الأخت وألا تخدمه ولا تحاول لفت انتباهه، "إحنا في مجتمع تعبان ومريض..هو شايف الخطيبة واحدة قاعدة وشايفك بتفركي قدامه"، وأكد عطية على الخاطب أنه إذا كان مترددًا أن يترك البيت كله، فإن كان على يقين أنه يريد أن يكمل حياته مع خطيبته فيستغفر ويكمل معها "الجواز مشروع العمر مش رحلة ولا يومين بنقضيهم...دا بيت وسكن وميثاق غليظ