شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. إعتزال ممثل شهير لسبب مؤلم أبكى كل جمهوره .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. إعتزال ممثل شهير لسبب مؤلم أبكى كل جمهوره .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت عائلة النجم الهوليوودي العالمي بروس ويليس من خلال بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أن النجم سيعتزل التمثيل بشكل رسمي، بسبب حالته الصحية.

وأوضحت عائلة ويليس البالغ من العمر 67 عاماً، تفاصيل وضعه الصحي، مؤكدة ان الأطباء شخصّوا اصابته بمرض الحبسة "وهو فقدان القدرة على الكلام" مما يؤثر على قدرته المعرفية والكلامية، جعلته يقرر التنحي والإعتزال الفن رسميا

وقالت العائلة: "بعد تفكير عميق سيتنحّى بروس ويليس عن مهنة التمثيل والتي كانت تعني له الكثير"، مؤكدة إنها مرحلة صعبة على الجميع "ونقدّر كل محبتكم وتعاطفكم ودعمكم"، وكان هذا المنشور الذي شرح حالة ويليس الصحية وقرار اعتزاله، يحمل توقيع كل من زوجته الحالية ايما هيمنغ وزوجته السابقة النجمة العالمية "ديمي مور" بالإضافة إلى أطفاله كل من سكاوت وتالولا ومابيل وايفلين.

وأشارت مصادر طبية ان الحبسة تحدث بشكل مفاجىء بعد التعرّض لسكتة دماغية او اصابة بالرأس، وتؤثر على القدرة على الكلام والكتابة، وقراءة لغة الشفاه.دخل بروس ويليس التمثيل في الثمانينات من القرن الماضي، وكانت بداية شهرته من خلال فيلمه الشهير Die Hard والذي أدّى فيه دور البطولة، وتابع تجسيد دور البطلوة في جزأين آخرين من الفيلم والتي كانت سبب رئيسي لتكريس شهرته الواسعة في السينما، وبعد النجاح الذي حققه حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ نجم الممثل بالأفول ولم يعد اسمه يجذب الجمهور أو يحقق للأفلام التي يشارك فيها النجاح التجاري الذي كان سابقا.