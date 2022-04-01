شاهد .. بعد أن كان عازف.. هذه الفنانة الحسناء هي سبب تحول عبدالحليم حافظ لمطرب شهير.. أسرار صادمة من حياة العندليب !!

انت الان تتابع خبر بعد أن كان عازف.. هذه الفنانة الحسناء هي سبب تحول عبدالحليم حافظ لمطرب شهير.. أسرار صادمة من حياة العندليب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت أمس ذكرى وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1977، ولا يزال في حياته العديد من الحقائق التي تتكشف عاما بعد عام.

الناقد السينمائي أشرف غريب، مدير مركز الهلال للتراث، كشف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مذكرات عبد الحليم الصادرة حديثا عن مؤسسة دار الهلال تزيح الستار عن الكثير من أسرار حياة "العندليب" من خلال مقالات كتبها بخط يده، ومنها حقيقة أول أغنية سجلها في الإذاعة، وتحول بعدها من عازف لآلة الأبوا في فرقة "الأنغام الذهبية" أو فرقة الإذاعة بقيادة الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي إلى المطرب الذي أسر أسماع وقلوب الملايين.

وقال أشرف غريب : الواقعة الشهيرة تقول إن عبد الحليم تحول من عازف أبوا لمطرب بسبب مطرب آخر كان من المفترض أن يسجل أغنية "لقاء"، من أشعار صلاح عبد الصبور، ولم يحضر التسجيل، فقام عبد الحليم بالغناء بدلا منه وسمعها الإذاعي حافظ عبد الوهاب وأجازها.

وأضاف : عبد الحليم يكشف في مذكراته قصة أخرى، هي أن أول أغنية سجلها كانت "شكوى" أو "أروح لمين أشكي"، وكان من المفترض تسجلها المطربة نادية فهمي التي حضرت التسجيل لكنها غنت بطريقة لم تكن مرضية لكمال الطويل، وكان توزيع فؤاد الظاهري للأغنية معقدا، وبسبب كثرة الإعادة حفظ عبد الحليم الأغنية واقترح تسجيلها، وهو ما حدث بعد استئذان حافظ عبد الوهاب.

لمطربة نادية فهمي

وتابع : نادية فهمي هي التي غنت في فيلم "الملاك الظالم" بدلا من الراحلة هند رستم سنة 1954، وهي مطربة صاحبة صوت جميل لكن توفيت للأسف في حادث طريق سنة 1959.

وأشار أشرف غريب إلى أن عبد الحليم حافظ تم اعتماده مطربا في الإذاعة في 11 فبراير 1951، وأول أغنية أذيعت له هي "ذكريات" سنة 1951، شعر محمود جبر، ولحن عبد الحميد توفيق زكي.

الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي