شاهد .. فتاة شديدة الجمال صدمت الداعية مبروك عطية بما فعله شقيقها مع أمه في غيابها !! (صدمة كبرى)

انت الان تتابع خبر فتاة شديدة الجمال صدمت الداعية مبروك عطية بما فعله شقيقها مع أمه في غيابها !! (صدمة كبرى) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أجاب الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر وداعية إسلامي، عن سؤال ورد إليه عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، وكان مضمون السؤال: أخويا بياخد فلوس أمي اللي ببعتها من الغربة ويصرفها على الحرام.. أقطع الفلوس؟.

وأوضح “عطية”: "سيكون عليك ذنب لو منعت عنهم الفلوس، لأنه احتمال لو مبعتش الفلوس يكون أخوك خبطته عربية تشحت امك؟، بياخد الفلوس ابنها الصغير وعلى قلبها أحب إليها من نهار الصحو الجميل، دا ضناها وانت ضناها ابعت الفلوس وإن شاء الله تاخد الفلوس وترميها فى الشارع، وان مكنش ياخدها هتديلها، فانت تحقق رضاها وتبتغي وجه الله”.

وتابع: "بلاش نظام مبتعرفش تشتري فاقطع عنها الفلوس انت بتتلكك، ولا قطيعة ولا منع لخير ترسله الى امك فأنت بدعوتها تعيش وبها ترزق".