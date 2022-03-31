شاهد .. أنكشاف السر وراء إخفاء الزعيم عادل إمام مهنة والده عن الجميع.. لن تتوقع ماذا كان يعمل يومياً !!

انت الان تتابع خبر أنكشاف السر وراء إخفاء الزعيم عادل إمام مهنة والده عن الجميع.. لن تتوقع ماذا كان يعمل يومياً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

في عالم الفن، لا تزال الأخبار المتعلقة بالحياة الخاصة للنجوم أرضًا خصبة للشائعات، ويأمل الكثير من الناس في العثور على واحدة موثوقة أو على قصة على طاولة القيل والقال من أي رابط.

من بين النجوم الذين ابتعدت حياتهم الخاصة عن الإعلام والكاميرا، وجدنا الفنان والزعيم عادل إمام وعائلته لا تنطبق عليهم تلك القاعدة، فمنذ دخولهم عالم الفن حرصوا على التمييز وسط النجوم على الشاشة، وأصبحت حياتهم الفنّية والعائلية علي حدٍ سواء محط أنظار الجميع.

فعندما كبر أبناء الزعيم تغيرت هذه القاعدة، خاصة وأن نجله محمد إختار أن يصبح ممثلاً محترفًا ، واختار ابنه رامي طريق الإخراج وبعض الاحفاد في طريقهم إلي الدخول إلي الساحة الفنّية أيضًا.

أما والده ، فقال الزعيم إنه تأثر به كثيرًا ، لكن الناقد الفني الكبير طارق الشناوي كشف في تصريحات صحفية أن الزعيم عادل إمام تعمد إخفاء مهنة والده ، مضيفًا أنه في الحلقات الأولى من البرنامج ” نعم انا مشهور “نزل الى معجبيه بعض الكلمات. ومنها إنكار الباطل عمل والده الذي كان يعمل “شاويش” في السجن.

أما المخرج رامي إمام فكشف عن مفاجأة تتعلق بجده الراحل محمد إمام، مؤكدا أنه توفى عام 1997 وعانى قبل وفاته من مرض الزهايمر ولم يكن يتذكر ابنه النجم عادل إمام ولا أحفاده، وابدى رامي ندمه لعدم وجود صور كثيرة تجمعه بجده، واشار إلى أن العائلة كلها ورثت خفة الدم عن الراحل.

رامي تلقى أكثر من مرة صورة له وهو طفل صغير برفقة والده الفنان عادل إمام وجده محمد، وأعاد نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلّق عليها قائلا: الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. والحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا … دي مش مجرد صورة بالنسبة لي … دي من أحب الصور لي … مش لان فيها ٣ اجيال بيتصوروا …لا … لان فيها جدي الله يرحمه.

وتابع قائلا: محمد إمام .. الكبير … الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه… والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة كنت بحس بالراحة معاه .. واحلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي .. وبيدعي لأبويا ” روح يا عادل … ربنا يكرمك كمان وكمان “.

وأضاف: وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. ولا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي وأتصور معاه اكتر واكتر واكتر … لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت … ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك.

يُذكر أن عادل إمام قدم فيلما عن الزهايمر بعد ثلاث سنوات فقط من وفاة والده، عام 2010 ، وشاركه البطولة النجوم نيللي كريم وأحمد رزق وفتحي عبد الوهاب وضيف الشرف الفنان الراحل سعيد صالح ومن إخراج عمرو عرفة وتأليف نادر صلاح الدين.