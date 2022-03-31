شاهد .. أسرار جريئة وخفايا صادمة عن مايان السيد.. خطوبتها من خالد أنور وعمرها الحقيقي ووزنها الذي أخفته عن الكل !!

انت الان تتابع خبر أسرار جريئة وخفايا صادمة عن مايان السيد.. خطوبتها من خالد أنور وعمرها الحقيقي ووزنها الذي أخفته عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

مايان السيد موهبة فنية تتطور في كل عمل ورغم مشوارها الفني صغير، الا أنه غني بالأدوار البارزة، وحياتها الشخصية مليئة بالمواقف التي أثرت في تفكيرها وقدرتها على المواجهة.

إليكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مايان السيد.

من هي مايان السيد؟

ولدت مايان السيد في حي السيدة زينب بالقاهرة. وعمرها الحقيقي أربع وعشرون سنة ووزنها خمسة وخمسون كيلوجراما فقط وكانت تتمنى أن تصبح ممثلة منذ طفولتها. فاختارت دراسة التمثيل والمسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ لأنها لا تمتلك أي واسطة تساعدها على دخول عالم الفن.

نشأت مايان في بيئة مُحافظة نوعًا ما، ومنذ طفولتها وهي تحلم بأن تكون سعاد حسني القادمة، حيث كانت تعتبرها قدوةً لها، رغم إنها لم تكن تعرف كيف تدخل هذا المجال؛ بسبب عدم وجود أي أحد من أفراد عائلتها أو أصدقائها لهم صلة بالفن، لكن تشجيع والدتها ووالدها الدائم، وحرصهما على منحها الطاقة الإيجابية، ووجودهم بجانبها لتقديم الأفضل واهتمامهم بالدور التي تقوم بيه ساعدها كثيرًا في الوصول إلى مُرادها وشغفها، ولتحقيق حلمها.

وكان ارتباطها بعائلتها هو السبب الرئيسي لحبها للفن، ودعم والدها وولدتها وتحفيزها لدخول الجامعة، واختيارها لتدرس في قسم المسرح والفيلم، رغم تفوقها دراسيًا في المجالات العلمية، وتجتمع العائلة في كُل حلقةٍ تُعرض لها لمشاهدتها، رغبة في انتظار ظهور ابنتهم على الشاشة، وما أن يرونها إذ يبدأ التشجيع والتصفيق تعبيرًا عن سعادتهم.

وكان دائمًا تعليق لوالدها على بعض السلبيات؛ لإعطائها التعليمات المهمة لتحسين أدائها مستقبلًا في اللقطات القادمة؛ ولأنه ينتظر منها الأفضل دائمًا، وأكدت مايان على دور محبيها ومعجبيها في دعمها وتحفيزها، وقالت إنها تتواصل معهم عبر حساباتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي، وإنها حريصة على قراءة جميع التعليقات والرد عليها وأخذها بعين الاعتبار.

مايان السيد تتعرض للتنمر

تعرضت الفنانة مايان السيد، إلى السخرية والتعليقات الساخرة على صورها الأخيرة وقيامها الدائم برفع ذراعها لفوق أثناء التصوير، والتي جعلتها تغضب وتوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أنها حرة فيما ترتديه وأنها لن تخضع ولا تسير وفقاً لأهواء أي شخص معقد، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة أيضا بعد نشرها الرسالة التحذيرية.

وقالت مايان السيد، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع توتير "أنا حرة، أرفع ذراعي، أنزل دراعي.. أنا حرة.. أنا مليش دعوة بعقدكوا، ومليش دعوة بتريقتكوا ومليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بباطي، ربنا يشفي.. كان لازم أرد" ، وذلك تعليقاً على التعليقات الخاصة برفع أيديها وإظهار الإبط بشكل دائم، حيث تساءل الكثير عن السر في وضع التصوير الدائم الذي لا يتغير منذ فترة.

شاركت مايان السيد في إحدى الحملات النسوية التي هدفها المدافعة عن المرأة ضد التحرش. وظهرت في فيديو بثته عبر حساباتها على السوشيال الميديا وأعلنت أنها تعرضت للتحرش.

وقالت إن هذه الواقعة كانت على يد ممثل زميل لها ورفضت الكشف عن اسمه. وندمت على سكوتها وقت هذه الواقعة ونصحت كل سيدة تتعرض لهذا الموقف أن لا تتنازل عن حقها.

الحياة العاطفية لمايان السيد

واجهت مايان شائعة وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان الشاب خالد أنور. لكنها ردت على هذه الأنباء وأكدت أن ما يجمعهما علاقة صداقة فقط.

تحرص مايان السيد على تحسين موهبتها. وكانت طريقتها في هذا الأمر، حضور عدد من ورش التمثيل لتكتسب مهارات جديدة.

بدأت مايان السيد مشوارها الفني مع مصطفى قمر في مسلسل أبو البنات. لكن موسم رمضان ألفين وواحد وعشرين كان بداية انطلاقتها الفنية. حيث شاركت في ثلاثة من أهم الأعمال الدرامية وهي: لعبة نيوتن وحرب أهلية وهجمة مرتدة.

خاضت مايان تجربتين فقط في عالم السينما. فكانت الفتاة التي قامت بسببها الحرب في: حرب كرموز. وكانت ضمن الوجوه التي ظهرت في مسلسل بنات ثانوي.

استطاعت مايان السيد أن تحصل على البطولة المطلقة. فتألقت في دور الطفلة المتوحدة في حكاية حلم حياتي بمسلسل إلا أنا.