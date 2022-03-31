أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يواصلون التصعيد العسكري

العدوان ومرتزقته يواصلون التصعيد العسكريشن طيران العدوان السعودي 3 غارات على الجوف، فيما واصل المرتزقة القصف الصاروخي والمدفعي على 5 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الحزم، وغارة على وادي السلامات في منطقة الغيل بالجوف، في خرق للهدنة التي أعلنها تحالف العدوان، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية بميمنة الجب في الضالع.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديريتي شدا ومنبه بصعدة.

وأكد أنه تم رصد 30 عملية قصف مدفعي من قبل المرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وذنة والاريلات وأراك واليعرة بمحافظة مأرب، والجدافر والريان وعدوان والنضود بمحافظة الجوف، وفي منبه بصعدة.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بالمدفعية أيضا مواقع الجيش واللجان الشعبية غرب وشرق الهمداني وشرق المربعة وغرب الفندق والمنجور في مديرية حرض بحجة، وفي الكدحة وغرب مدينة تعز وفي القحيف وقعطبة بالضالع.

كما تعرضت مواقع الجيش واللجان الشعبية في نجران لقصف صاروخي ومدفعي مكثف من قبل مرتزقة العدوان.