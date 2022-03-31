شاهد .. دعاء فاروق : فتاة حسناء خانها زوجها مع صديقتها فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال بشر !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر دعاء فاروق : فتاة حسناء خانها زوجها مع صديقتها فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال بشر !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تلقت الإعلامية المصرية دعاء فاروق عبر برنامجها اسأل دعاء على قناة النهار، اتصالا غريبا من زوجة تشتكي من زوجها.

وسألت احدى الزوجات وتدعى "نهى" عن حكم ما فعلته بزوجها، حيث قامت بإرسال إحدى صديقاتها له لاختباره وكشف خيانته.

وقالت "نهى" خلال المداخلة: "جوزي عينه زايغة، خليت صاحبتي تكلمه، وفعلا قالها إنه معجب بيها، ولما قالها كدة قامت فقدتله ثقته في نفسه وقالتله أنت وحش وريحتك وحشة وكتر خير مراتك مستحملاك".

وتابعت: "جوزي اتعقد وفقد ثقته في نفسه وبقيت أنا اللي أقوله لا إنت حلو وكويس".

وتساءلت الزوجة عما إذا كانت فعلتها تحمل وزرا أم لا.

ومن جانبه، رد الشيخ أشرف، ضيف الحلقة حينها، بأن ما فعلته يستلزم الاستغفار، وعدم الحديث عنه مجددا، قائلا: "متتكلميش في الموضوع ده مع صاحبتك ولا جوزك تاني، لأن علاقة الزوج بزوجته والعكس قائمة على علاقة الاثنين بربهم".

وتعتبر دعاء فاروق من أشهر الوجوه الإعلامية ، وعملت في العديد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية منها قناة إقرأ والنهار.