شاهد .. هند صبري تكشف أمام الملأ السبب الوحيد لطلاقها من زوجها رغم متانة علاقتهما ! صفعة مدوية و غير أخلاقية !!

انت الان تتابع خبر هند صبري تكشف أمام الملأ السبب الوحيد لطلاقها من زوجها رغم متانة علاقتهما ! صفعة مدوية و غير أخلاقية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كانت قد تحدثت الممثلة التونسية هند صبري خلال الفترة الماضية وتحديداً في برنامج ABTALKS عن سبب واحد يمكن أن يُحدث انفصال بينها وبين زوجها رغم علاقتهما القوية.

هند صبري أشارت إلى أن الصفة الوحيدة غير الأخلاقية التي قد يكون سبب الانفصال بينها وبين زوجها وهي الكذب الذي يعتبر خطاً أحمراً في علاقاتها مع الناس وخصوصاً زواجها

وأضافت هند أن هذا الأمر لا تسامح فيه ومن الممكن أن يجعلها تترك زوجها لأنها لا تستطيع تحمل الكذب في حياتها أبداً.

هذا وكانت قد تحدثت صبري في حلقة متلفزة عن طفولتها وطلاق والديها قائلة:“طفولتي كانت هادية جداً وكنت متعلقة بأهلي عشان كده لما انفصلوا اتوجّعت وتهت”.

وأضافت:“في سنّ معينة في حياة المرأة بتفقد صوتها، هي من كتر ما سمعت كلام تعمل إيه”.