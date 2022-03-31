شاهد .. لي لي إبنة أحمد حلمي صدمت والدتها منى زكي بتصرف مفاجئ والأخيرة انفعلت عليها بشدة وما فعلته لا يتوقعة عقل !!

انت الان تتابع خبر لي لي إبنة أحمد حلمي صدمت والدتها منى زكي بتصرف مفاجئ والأخيرة انفعلت عليها بشدة وما فعلته لا يتوقعة عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة منى زكي عن تجربتها كأم، وما هي المشاكل التي واجهتها في تربية ابنتها لي لي، وأصعب المواقف التي مرت بها مع ابنتها الكبرى وغيرت بسببها الكثير من طرقها في التربية.

منى زكي سردت موقفاً صعباً واجهها مع ابنتها لي لي وهو إنها فوجئت في إحدى المرات إنها لا تأكل طعامها في المدرسة، لتخبئه منها حتى لا تعرف الحقيقة، مما جعلها تصدم في تصرف ابنتها لتصرخ في وجهها بسبب ما فعلته.

وأضافت منى زكي إنها بعد مرور بعض الوقت أخذت تفكر في رد فعلها العنيف على تصرف ابنتها، لتشعر بالضيق بشدة لأنها لم تستوعب الموقف وانفعلت عليها دون تفكير.

وأكدت منى زكي على ضرورة عدم تعنيف الطفل مهما فعل، وعلينا دائماً أن نؤكد له إنه شخص جيد إلا أن تصرفه الخاطئ لا يناسب طباعه الحميدة، لهذا عليه أن يتخلى عن التصرفات السيئة.