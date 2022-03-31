شاهد .. زوجة الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي تسرق القلوب بحُسنها وأناقتها في أول ظهور.. والجمهور: ملكة جمال !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي تسرق القلوب بحُسنها وأناقتها في أول ظهور.. والجمهور: ملكة جمال !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

فنان أردني شاب حقق ناجاحات كبيرة في مسيرته الفنية على الرغم من صغر سنه، وطرح العديد من الأعمال التي لاقت رواجاً كبيراً وحققت نسبة مشاهدات عالية.

وقد فاجأ أدهم النابلسي مؤخراً الوسط الفني بإعلان إعتزاله بشكل سريع ولأسباب خاصة أوضحها بنفسه.

نبذة عن حياته

ولد أدهم نابلسي في الأردن – عمان، كان له مشاركة لافتة في برنامج المواهب "إكس فاكتور" إذ وصل إلى المراحل النهائية لكنه لم يحظى باللقب بعد أن كانت والدته المحفز له وأصرت على مشاركته.

عام 2013 طرح أدهم أول أغنية له والتي حققت نجاحاً باهراً بعنوان "قصتنا خلصت" وتوالت بعدها أعماله إذ طرح العديد من الأغاني المنفردة منها: "لبعض خلقنا، كيف بحبك هيك، عبالي ودعك، النهاية السعيدة، ما بشبع منك، مشتاق".

حياة أدهم الخاصة

بعد مشاركته في إكس فاكتور تزوج أدهم من فتاة أحبها من طفولته وتدعى ليليان وتبلغ من العمر 23 عاماً وهي بعيدة عن الوسط الفن وكشف أدهم نابلسي مؤخراً أنه لا يريد بتاتاً أن تخرج حياته الخاصة الى الاضواء.

حتى الآن ما إذا كان رزق بأولاد وقد أثار الجدل بشكل كبير بين محبيه الذين طالبوه بمشاركتهم حياته الخاصة وبعض التفاصيل حباً به وبما يقدمه.

إعتزاله نهاية عام 2021 فاجأ أدهم نابلسي محبيه بإعلان إعتزاله الذي شكل صدمة في الوسط الفني إذ إنتقده البعض وأيده البعض من جهة أخرى.

وأعلن أدهم إعتزاله بفيديو نشره عبر قناته الخاصة على يوتيوب وقال فيه: "السلام عليكم، حبيت أعملكم هذا الفيديو وأخبركم خبر سعيد كتير بالنسبي إلي، وانشالله يكون سعيد بالنسبة إلكم، كل شخص فينا في عندو أهداف وأحلام بحياتو وبيحاول يوصلا، وبيتعب ليحققا، بس شو رح تحس لما توصل لهل أهداف، هل رح تحس بالإنجاز، أو رح تحط أحلام جديدة، هيدا السؤال دفعني إنو أفكر إنو مش هيدا السبب الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الأساسي هو نرضي رب العالمين، مش مشكلة يكون عندك أهداف وإنو تحاول إنك تنتج، ولازم يكون مترافق مع رضى رب العالمين، وهدفي ما كان بيرضي رب العالمين، ولهذا السبب أنا إعتزلت الغناء، وبشكركم دائماً على دعمكم، وشكراً لكن"