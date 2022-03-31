شاهد .. هذا الطفل كبر وأصبح ممثل مصري شهير متزوج من فنانة معتزلة.. بدأ مشواره كعازف ثم نصحه صلاح جاهين بالتمثيل.. لن تصدق من يكون؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر وأصبح ممثل مصري شهير متزوج من فنانة معتزلة.. بدأ مشواره كعازف ثم نصحه صلاح جاهين بالتمثيل.. لن تصدق من يكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة نادرة بالأبيض والأســود تعود إلي مرحلة الطفولة لفنان شهير، وتفاعــل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي وسامته منذ حداثة سنّة.

أنه الفنان المصري “شريف منير“، الذي شارك عبر حسابه الرسمي على تطبيق الفيديوهات والصور “ إنستجرام“، صورة له مــن أيــام طفولته، وانهالت التعليقــات علي الصورة، فأعرب متابعيه عن إعجابهم بالملامح الطفولية والوسامه الذي كان يتمتع بها فنانهــم المُفضّل.

بدأ الفنان شريف منير حياته الفنّية في عام 1983 كعازف على “اله الدرامز“، ثم نصحه الشاعر الراحل “صلاح جاهين” بدراســة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق شـريف منيـر بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل،بدأ التمثيل في العام 1984 حيث قدم رحلة المليون.

ثم قدم الفنان شريف منير بعدها العديد من الأعمال الناجحة ومنها: “الزواج على طريقتى” و”اللص الذي أحبه” و”ليالى الحلمية” و”غاضبون وغاضبات”، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها “حزمنى يا” و”كده أوكيه”، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرًا اتجه إلى الإنتاج.

ارتبط الفنان شريف منير، بزوجتين الأولى أم ابنتها أسما شريف منير ونجله فؤاد، والثانية من الفنانة المعتــزلة «لورا»، وهـي علــى الديانــــة المسيحــــية ولكن كـان موقفًـــا مؤثـــرًا مع زوجته الأولى. إذ خدمتـــها خلال فترة مرضـــهــا، وقدمت لورا 5 أعمال سينمائية ودرامية في 4 أعوام فقط، بنهـــاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة.