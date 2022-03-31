شاهد .. أشهر فنانة بالوسط الفني فضلت الاعتزال وارتدت الحجاب فغلبها السرطان وأنهى حياتها.. والمفاجأة في وصيتها الأخيرة ! من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أشهر فنانة بالوسط الفني فضلت الاعتزال وارتدت الحجاب فغلبها السرطان وأنهى حياتها.. والمفاجأة في وصيتها الأخيرة ! من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

عرفها الجمهور من خلال شخصيتها في فيلم حتي لا يطير الدخان مع النجم عادل إمام وجسدت شخصية فتاة من الطبقة الغنية، يقع في حبها بطل العمل وترفض حبه، هي ملكة جمال لبنان فضلت الإعتزال، و أرتدت الحجاب هي تفاحة لبنان نادية أرسلان.

اسمها الحقيقي هند علي أرسلان ولدت في 27 مارس 1949، بمدينة حلب السورية، من أب سوري وأم لبنانية، حصلت علي لقب ملكة جمال لبنان وأهلها ذلك لدخول الفن فعندما سافرت إلى القاهرة رأتها الفنانة المصرية نادية لطفي، وطلبت منها المشاركة معها في فيلم "الزائرة"، كما شاركت في نفس العام بفيلم "رحلة عذاب " مع ناهد شريف.

شتيمة تحية كاريوكا لـ أنغام على الهواء ووجهت الفنانة تحية كاريوكا في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية «هالة سرحان»، شتيمة قوية للمطربة أنغام، بسبب علاقتها مع والدها، ما سبب صدمة كبيرة للأخيرة، حيث لم تتمالك كاريوكا نفسها، ولم تنتبه لكونها من المشاهير وعلى الهواء مباشرة، وكان تركيزها فقط على خلافها مع أنغام.

رد متلوي من انغام على تحية كاريوكا دارت الأيام، واستضافت الإعلامية هالة سرحان، المطربة أنغام، وكان بينهما حوار تليفزيوني، سألتها خلاله هالة سرحان، عن رأيها في شتيمة تحية كاريوكا لها، وجاء ردها معبرًا عن صدمتها وحزنها من هذه الشتيمة، لكنها كانت تعذرها عليها.

تعليق المعلقين على رد أنغام «أتوجعت أوي من كلامها، لكن أعذرها، فهي أكبر من أمي» هكذا ردت أنغام على شتيمة تحية كاريوكا لها، وهو الرد الذي وجده بعض المعلقين رد متلوي، حيث علقوا: «أنغام حرباية وماتعرفش تسامح أبدًا».

علق أخرون على رد أنغام على شتيمة تحية كاريوكا قائلين: «أنغام تعمدت تنتقم من كاريوكا وقالت أكبر من أمي ومقالتش في عمر أمي، وكأنها بتقول عليها بتخرف».

من هي أنغام؟ المطربة انغام هي أبنة الموسيقار محمد علي سليمان، وعمها هو الفنان عماد عبد الحليم، وكانت قد تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف، وانجبت أبنها عمر، ثم تزوجت بعد ذلك الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، عام 2004، بعد علاقة عمل، وأنجبت أبنها الثاني عبد الرحمن، وأنتهى الزواج بخلعها له بعد 3 سنوات.

في عام 2014، تم نشر عقد زواج رسمي مع الفنان أحمد عز، موضحين أن سرية الزواج كانت بسبب خلافات مع طليقها بسبب حضانة طفليها، حيث كان الزواج عام 2011، وانفصلا في نفس عام اعلان الزواج عام 2014.

في عام 2019 أعلنت وسائل الاعلام تزوج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اللذان أعلنا انفصالهما الرسمي في مارس 2020.

الراقصة والفنانة تحية كاريوكا، التي بدأت شهرتها عام 1940، عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروش فرقة بديعة مصابني، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك، حتى أنها لازمت أسمها، حيث كان اسمها الحقيقي بدوية تحية محمد على النيداني كريم.