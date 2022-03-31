شاهد .. سألوا الإعلامية رضوى الشربيني ليه ممثلتيش للآن؟! فكشفت بكل شجاعة ودون خجل عن السبب المخفي منذ سنوات !!

انت الان تتابع خبر سألوا الإعلامية رضوى الشربيني ليه ممثلتيش للآن؟! فكشفت بكل شجاعة ودون خجل عن السبب المخفي منذ سنوات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

مؤخراً كانت قد ردت الإعلامية المصرية الحسناء رضوى الشربيني في تصريحات صحافية سُئلت خلالها عن سبب عدم دخولها المجال الفني ليه ممثلتيش للآن دون خجل وبكل شجاعة.

وقالت "الشربيني": "مستحيل أدخل مجال التمثيل عشان التمثيل ده إمكانيات وأنا معنديش إياها" في إشارة إلى ضعف إمكانياتها التمثيلية.

وأضافت: "مش كل اللي عنده قبول وحضور ينفع يمثل... التمثيل ده إمكانيات وطريقة وإحساس وحضور مش عندي، وكل واحد يعرف نقاط ضعفه وقوته".

جاء ذلك على هامش تكريمها في ملتقى "هي تقدر" She Can، الذي تنظّمه مؤسّسة Enterprenelle.

كما عبّرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن بالغ سعادتها بتكريمها مؤكدةً أنها تهدى تكريمها لكل امرأة وفتاة كانت سبباً في نجاحها في المجال الإعلامي، بالقول: "الجمهور هو سبب تكريمي ونجاحي".

وفي سياق متصل تصدّرت رضوى الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي على "غوغل"، بعدما انهمرت دموعها أثناء تكريمها، وحصلت فيه على جائزة الإعلامية الأكثر تأثيراً.