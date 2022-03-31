أخبار اليمن : تعميم هام لكافة الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين

تعميم هام لكافة الوزراء وأمين العاصمة والمحافظينحددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي لكافة وحدات الخدمة العامة خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية، حُدد بخمس ساعات يومياً تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء "عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها".

(دوت الخليج) ينشر فيما يلي نص التعميم:

استناداً لأحكام ونصوص قانون الخدمة المدنية والقرارات المنظمة لأوقات الدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة يسر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1443هـ م وتحث كافة وحدات الخدمة العامة على التقيد بما يلي :

1- تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1443هـ على النحو التالي :

أ - الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية (عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها) خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.

ب – المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها، خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً في الأيام من السبت إلى الأربعاء.

ج – المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.

د – تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية وعلى مكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية.

2- يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها او خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها –كلياً أو جزئياً- التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.

3- تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.

4- يطبق بشأن ما لم يرد به نص في هذا القرار أحكام قانون الخدمة المدنية والتأمينات رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م وتعديلاته.

5- على كافة الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات التابعة وتحت إشرافهم متابعة التزامهم به خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ.

6- يعمل بهذا التعميم اعتباراً من اليوم الأول للدوام خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ وينتهي بتنفيذ أحكامه.

7- ينفذ التعميم بالوسائل الإدارية المناسبة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات وهيئات ومصالح الدولة المركزية والمحلية ضرورة الالتزام بما ورد بهذا التعميم مع التأكيد على الانضباط الوظيفي بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ ، كون الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بصدد القيام بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي بموجبه.

