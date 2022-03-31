شاهد .. مصر أكبر منك ومن فنك.. خفايا وأسرار صادمة وراء مهاجمة فاروق الفيشاوي للزعيم عادل إمام .. ما حدث لا يُصدق !!

انت الان تتابع خبر مصر أكبر منك ومن فنك.. خفايا وأسرار صادمة وراء مهاجمة فاروق الفيشاوي للزعيم عادل إمام .. ما حدث لا يُصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

حظى الزعيم عادل إمام بمكانة خاصة بين نجوم الفن المصري، ومن لا يؤيد فنه أو مواقفه السياسية، لا يجرؤ على انتقاده تقديراً لتاريخه وتحسبا لشعبيته الجارفة.

ولكن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي خالف القاعدة، وشن هجوماً غير مسبوق على زميله فى عدة أفلام شهيرة وقال له: "مصر أكبر منك ومن فنك".

الراحل الفيشاوي أكد أن الأفلام لا تكتب التاريخ ولا تصنع ثورات، موضحًا أن عادل إمام صديقه وعشرة العمر، ويكن له كل الاحترام، واستدرك قائلا "لكن تاريخ مصر أهم من السينما كلها، وأهم من أفلام عادل إمام".

وفي لقاء قديم مع الإعلامية وفاء الكيلاني في "بدون رقابة" خاطبت الاخيرة الفيشاوي: "انت قلت ان عادل إمام واثق من نفسة زيادة، والثقة بالنفس حاجة كويسة وبتبقى اعتزاز، ولكن لمن تصبح زيادة تكون غرور، هل تتهم عادل امام بالغرور؟

ورد الفيشاوي: "سيبك من الغرور، والثقة بالنفس لاتعني الغرور، ولكن احيانا تعني التجاوز، وانا ارى ان عادل امام بالرغم انه صديق عمري.. احيانا يتجاوز.

وتابع: "انا اعني انه يقول آراء لو احتفظ بها لنفسة بيكون افضل كثيرا من ان يعلنها للناس، فهو يقول آراء لا تجد لها صدى ولا قبول.

واضاف ان عادل امام لمن يقول في أحد البرامج: "اتفرجوا على افلامي تعرفوا تاريخ مصر"!.. لأ.. هذا تجاوز، لأن تاريخ مصر أكبر بكثير من أفلام عادل إمام.

واستكمل: "مش معقول يكون الهلفوت وعنتر شائل سيفه تاريخ مصر.. انا حسيت بألم من هذه الكلمة.. تاريخ مصر كبير، ومحدش يقدر يحط نفسه في كفة وتاريخ مصر في كفة تانية.. مصر اكبر من كل الممثلين في العالم.

يذكر أن الزعيم عادل إمام صرح سابقاً إنه من يرغب فى التعرف على تاريخ السينما المصرية فعليه مشاهدة أفلامه، وهو ما اعترض عليه الفيشاوي، مشيرا إلى أن تاريخ مصر أكبر من عادل إمام بكثير، وأن هذا التصريح غير موفق للزعيم، واعتبر رفضه للتصريح لا يمس احترامه لعادل إمام الإنسان المهذب والذكي والمحترم.