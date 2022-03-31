شاهد .. الفنانة المصرية نرمين الفقي تروي للعلن قصة أغرب عريس تقدم لها.. والصدمة الكبرى في ردة فعله عندما رآها ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية نرمين الفقي تروي للعلن قصة أغرب عريس تقدم لها.. والصدمة الكبرى في ردة فعله عندما رآها ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن قصة أغرب عريس تقدم للزواج بها.

وقالت نرمين، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «النهار»: «كنت عاملة عزومة، ووالدة العريس جت مع أحد سيدات العائلة، وقالت في أول لقاء: ما كنتش عارفة أنك قاعدة في شقة صغيرة كده».

وأضافت أن والدتها ردت قائلةً: «دي شقتي، واحنا قاعدين هنا».

وحكت أن العريس توجَّه إليها بسؤال غريب: «إنتِ بتعملي إيه بفلوسك؟!».

ولفتت النجمة إلى أن العريس كان شخصاً جميلاً لكنه ضعيف الشخصية.

وذكرت أن علاقتهما استمرت فترة قصيرة، وأنها كانت تشعر بالسعادة معه.

يذكر أن نرمين الفقى كانت قد كشفت إنها فى بداية حياتها قبل دخولها عالم الفن؛ تقدم لخطبتها عدد من الرجال الجيدين، ولكن والدتها كانت ترفض، وعقبت "مش عارفة ده كان حب زيادة عن اللزوم، ولا تَمَلُّك؟، ولكنه بيندرج تحت مفهوم الحب".

وأضافت نرمين الفقى، أن والدتها كانت تتبع سياسة "الطرد" للعرسان، الذين كانوا يتقدمون لخطبتها موضحة: "كانت دايما بترفضهم.. وبتطلع القطط الفطسانة فيهم".