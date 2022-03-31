شاهد .. هل هناك عداوة بينك وبين ساديو ماني ؟؟ الفرعون المصري محمد صلاح يصدم الكل بإجابة غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر هل هناك عداوة بينك وبين ساديو ماني ؟؟ الفرعون المصري محمد صلاح يصدم الكل بإجابة غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف في وقت سابق نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حقيقة وجود عداوة بينه وبين زميله السنغالي ساديو ماني.

ونفى صلاح في تصريحات سابقة لشبكة "سكاي سبورتس" وجود صراع بينه وبين ساديو ماني حول تسجيل الأهداف.

وقال اللاعب المصري: "ماني شخص رائع ويحاول مساعدتي في صراع الحذاء الذهبي".

وواصل حديثه عن زميليه روبرتو فيرمينو، وساديو ماني،: "إنهما يعطياني كل كرة ، ويحاولان مساعدتي، إنهما يحاولان أن يجعلاني أسجل كل هدف، حتى إنهما سمحا لي بأن أسدد ركلات الجزاء".

وأكمل: "إنها ليست منافسة ضد بعضنا، إنها مهمة بالنسبة لنا، كما نريد أن يفوز الفريق للحصول على نقاط، ولذلك نحن جميعا نريد أن نسجل".

وكان نجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، كشف عن حقيقة الادعاءات التي تقول إنه يتنافس مع زميله في الفريق النجم المصري، محمد صلاح، من أجل التتويج بالألقاب الفردية.

وقال ماني في حوار سابق مع مجلة "وورلد سوكر": "تودون أن أقول إن هناك عداوة، أليس كذلك؟. الإعلام يتوقع أن يحدث ذلك ولكن لكي أكون أمينا إنها حتى لم ترتق لتنافس فيما بيننا".

وأضاف النجم السنغالي "أعتقد أنكم قادرون على رؤية ذلك في علاقتنا سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه".

وأوضح "الجميع يحاول فعل ما يتوجب عليه من أجل نجاح ليفربول. الأمر لا يتعلق بنا فقط. نحن نمثل النادي والمدينة بأقصى قدراتنا وهذا شيء نستمتع به".

وأكد ماني "محمد صلاح يحب ليفربول مثلما أفعل، وقد كان رائعا منذ انضمامه إلى النادي. فقط نريد التتويج ببطولات مع النادي. هذه هي الأولوية".

وشدد النجم السنغالي "أعلم أن باقي اللاعبين في العالم تحدث بينهم منافسة من أجل الفوز بالبطولات الفردية ولكن بالنسبة لنا فهذا شيء لا نفكر فيه كثيرا. وإن حدث ذلك فإنه يكون على سبيل المزاح وينتهي الأمر بمجرد فوز أحدنا ونكون جميعا سعداء".

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب السنغال ومصر انتهت بفوز السنغال ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء ويتأهل أصدقاء ساديو ماني لنهائيات كأس العالم على حساب صديقه في ليفربول محمد صلاح.