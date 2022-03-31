شاهد .. الجمهور في صدمة كبرى من هجوم الإعلامية لميس الحديدي على لاعبي منتخب مصر.. لن تصدق ماذا قالت عن محمد صلاح ولم يكن متوقع !!

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة كبرى من هجوم الإعلامية لميس الحديدي على لاعبي منتخب مصر.. لن تصدق ماذا قالت عن محمد صلاح ولم يكن متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن حزنها بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 3- 1، في إياب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقالت لميس الحديدي في بداية حلقة اليوم من برنامجها "كلمة أخيرة": مافيش كلام يتقال الحقيقة وكلنا زعلانين، الماتش كان صعب جدا وكان عندنا سيناريوهات مختلفة بداية مباراة القاهرة كان لازم يخلص 2 مش واحد، الأداء كان متباين لعبنا شوية كويس وشوية سيء والتشكيل كان فيه مشاكل، ضربات الحظ أو الجزاء كانت غريبة جدا مكنش حد يتخيل أن محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد وده كان شيء خارج خيالنا أن الثلاثة يضيعوا، بالإضافة لضغط الجماهير وأشياء متعلقة بالتحكيم و" الليزر " اللي كان طول الوقت بيضايق اللاعبين وزجاجات المياه التي كان يقذف الشناوي بها.

وتحدثت لميس الحديدي عن أداء المنتخب المصري في المباراة قائلة: إحنا كان علينا دور سواء تشكيل أو لعب خاصة أننا بنعرف نلعب كويس وده كان مفروض يتم من أول المباراة، كان في 20 دقيقة أو النص ساعة بالكتير في الشوط الثاني كان ممكن نقفل بيهم الماتش وهي دي الكورة نلعب ونجازف ومانخفش، ولكن إحنا كأبطال أفريقيا سابقا لازم نلعب أفضل ولازم مانخافش ولازم يكون فيه معسكر وفريق متلاحم يقرأ بعضه بشكل أفضل والحقيقة مينفعش نبقى فريق كبير ونضيع ثلاثة ضربات جزاء! ودي كانت فرصة لإحراز تقدم.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام، ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين ثم تتجه المباراة لكرات التريجيح التي انتهت بفوز منتخب السنغال.