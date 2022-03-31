شاهد .. نجم الكوميديا محمد هنيدي يعلق علي هزيمة مصر وخيبة محمد صلاح في ركلة الجزاء بسخرية غير متوقعة !! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر نجم الكوميديا محمد هنيدي يعلق علي هزيمة مصر وخيبة محمد صلاح في ركلة الجزاء بسخرية غير متوقعة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)
عبر الفنان محمد هنيدي عن حزنه لهزيمة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.
نشر محمد هنيدي صورة لشخصية المطرب "محمد سنكفولا" التي قدمها في مسرحية "ألابندا" قبل 20 عاما، وكتب في التعليق "حالنا الآن".
وخسر منتخب مصر أمام السنغال، في لقاء العودة على ملعب عبدالله واد في العاصمة السنغالية داكار بهدف دون رد، أحرزه حمدي فتحي بالخطأ في مرماه، قبل أن تذهب المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 3 - 1.
وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.
سجل ساليو سيسيه مدافع منتخب السنغال هدف مصر بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغالي لتسكن شباك ميندي حارس السنغال.
ومسرحية "ألابندا" شارك فيها هنيدي وأحمد السقا والراحل علاء ولي الدين، وشريف منير، حين كانوا في بداياتهم الفنية وحققوا نجاحًا مبهرًا في أدائهم على المسرح.
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