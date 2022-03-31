شاهد .. سمارة يحيى تحرق قلب أبو جبل بعد إعلان خطوبتها من فنان مشهور.. ما فعلته صادم و فجر ضجة واسعة !!

انت الان تتابع خبر سمارة يحيى تحرق قلب أبو جبل بعد إعلان خطوبتها من فنان مشهور.. ما فعلته صادم و فجر ضجة واسعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت طليقة محمد أبوجبل سمارة يحيى حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك، قائمة محتويات الأكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بأنباء متواترة تتحدث عن حمل الأميرة سمارة يحيى زوجة حارس المنتخب المصري "أبو جبل".

وقد اشتعلت هذه الأنباء بعد ظهورها الكثيف مؤخراً على إنستغرام، بعد فترة من الانقطاع، جراء أزمتها مع زوجها، والتي أكدها اللاعب في لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي.

كما ضجت مواقع التواصل أيضاً بأخبار تزعم خطوبة زوجة أبو جبل من فنان معروف جراء استمرار وتفاقم الأزمة بين الزوجين وهي أنباء نفتها مصادر مقربة من أبو جبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليه.

وكانت سمارة خرجت عن صمتها لترد على تصريحات زوجها بشأن أسرار ومشاكل حياتهما الزوجية التي كشفها علناً خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة cbc الفضائية، في وقت سابق.

وكتبت سمارة يحيى: "سلام عليكم .. من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخصي، وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة".

و​محمد أبو جبل​، لاعب كرة قدم عربي من أصول مصرية، يلعب في مركز حراسة المرمى ، يمارس حياته الكروية حالياً مع نادي ​الزمالك​ المصري، كما أنه يؤدي واجبه الوطني مع منتخب بلده مصر.

جدير بالذكر أن أغلب أفراد عائلة أبو جبل هم حراس مرمى، فشقيقه كان لاعب كرة قدم كبير في نادي شباب الواسطى، ونادي أسمنت أسيوط، وشقيقه الآخر حاصل على ماجستير ودكتوراة في الطب الرياضي، ولعب في فريق بترول أسيوط، وأسمنت أسيوط أيضاً.