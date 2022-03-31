شاهد .. محمد هنيدي يوجه إهانة قاسية لمحمد رمضان ويكسر غروره .. لكن ردة فعل الأخير لم يتوقعه أحد أبداً .. ماذا فعل ؟

انت الان تتابع خبر محمد هنيدي يوجه إهانة قاسية لمحمد رمضان ويكسر غروره .. لكن ردة فعل الأخير لم يتوقعه أحد أبداً .. ماذا فعل ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

على مدار سنوات تعرض الفنان محمد رمضان ، لحملات هجوم من قبل الجمهور والفنانين بسبب لقب نمبر وان، الذي منحه لنفسه ووضعه في دائرة الجدل الدائم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والساحات الفنية.

وعلق الفنان محمد هنيدي على لقب "نمبر وان" الذي يطلقه النجم محمد رمضان على نفسه طوال الوقت، قائلًا: "دي حالة لطيفة ومحمد شاطر ومجتهد".

وتحدث هنيدي، خلال لقاء مع عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، عن رأيه الشخصي في أن يصنف الفنان نفسه "رقم واحد"، قائلا: "لا ماينفعش بس فيه لحظة نشوة عند الفنان أو لعيب الكورة ولما يقولها مافيش مشكلة".

من جانبه قرر محمد رمضان التنازل بشكل مفاجئ عن لقبه بعد حذفه للتعريف الخاص به عبر صفحته على إنستغرام، وهو MR1، والذي يشير إلى لقبه الشهير نمبر وان.

وتفاجأ جمهور ومتابعو النجم بإزالة اللقب من صفحته وتغيير التعريف به في "البايو"، لـ "عاشق لبلدي وأسرتي وجمهوري"، وهاشتاغ #ثقة_في_الله_نجاح، وحذف "MR1"، من حسابه تماماً في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات.

وأشار البعض إلى أن السبب الحقيقي وراء حذف رمضان للقبه المثير للجدل هو تخوف النجم من إثارة مزيد من الجدل وانقلاب المتابعين والفنانين ضده تماماً.

على جانب آخر، يشارك النجم محمد هنيدي في المسلسل الإذاعي «ابن النادي»، الذي سيتم بثه عبر راديو النيل في رمضان، الذي يشاركه بطولته ايتن عامر، هالة فاخر، وطارق عبد العزيز، من تأليف وإخراج خالد حلمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول مشاكل الرياضيين والاحتراف في عالم كرة القدم.

في سياق آخر، قارب هنيدي على الانتهاء من مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد «الجواهرجى»، ليدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه في دور السينما؛ حيث يتبقى لفريق العمل أقل من أسبوع تصوير، ويشارك في بطولته منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، إضافة إلى الفنان الراحل أحمد حلاوة.