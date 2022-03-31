- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر أتتذكرون كريمة سكرتيرة الفنان أحمد حلمي في فيلم جعلتني مجرماً ؟؟ شكلها اليوم سيصدمكم والمفاجأة في مهنتها الجديدة !! (صور) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)
عرفها الجمهور من خلال دور كريمة السكرتيرة في فيلم جعلتني مجرماً للنجم أحمد حلمي عام 2006 ولكن بعيداً عن التمثيل تعد اليوم من أجمل الأصوات المصرية التي تعيد إحياء الأغاني التراثية.
هي المطربة دنيا مسعود التي فاقت شهرتها الغنائية كل مسيرتها التمثيلية بعد إطلاقها لمجموعة أغاني من التراث الشعبي المصري بصوتها وطريقتها المميزة في الغناء ومنها أغنية "بتناديني تاني ليه" وأغنية "حن عالقلة" وغيرها.
دنيا مسعود تقيم حالياً في مدينة باريس الفرنسية بعد زواجها عام 2011 ولكنها لا تزال تقيم حفلات بين مصر وفرنسا لتطرب جمهورها بأغانيها وطريقتها المميزة في الأداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. أتتذكرون كريمة سكرتيرة الفنان أحمد حلمي في فيلم جعلتني مجرماً ؟؟ شكلها اليوم سيصدمكم والمفاجأة في مهنتها الجديدة !! (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.