شاهد .. طلاق اليوتيوبر المصري أحمد حسن رسمياً من زينب بعد أيام من فضيحة تحرش بفتاة حسناء !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر طلاق اليوتيوبر المصري أحمد حسن رسمياً من زينب بعد أيام من فضيحة تحرش بفتاة حسناء !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن اليوتيوبر المصري الشهير أحمد حسن، انفصاله رسميا عن زوجته زينب، بعد 4 سنوات من الزواج.

طلاق أحمد حسن وزينب رسميا



وعبر منشور له بصفحته الرسمية على “انستغرام” رصدته (وطن)، قال أحمد حسن:”قدر الله وما شاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتي وربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات.”

وتابع أحمد حسن في منشوره:”سنبقي أصدقاء دائما وأبدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام.”

واختتم اليوتيوبر المصري منشوره بالقول:”وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها.”

أحمد حسن متهم بالتحرش



وإعلان طلاق أحمد حسن هذا يأتي بعد أيام من الحكم ضده بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة عبر الإنترنت تدعى سما.

وكانت فتاة التيك توك، سما ظهرت في مقطع فيديو لاقى انتشارا واسعا تروي فيه تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

وقالت سما إن القصة بدأت عندما شاهدت استوري لأحمد حسن عبر تطبيق واتس آب، كان يطلب فيه بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير، طالبا ممن ترغب بالمشاركة في إرسال صورها وسنها في رسالة له.

وزعمت أنها خلال حديثها مع أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها “إنتي جسمك حلو”. واصفة تلك العبارة بأنها تعد تحرشًا لفظيًّا. كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك، حسب قولها.