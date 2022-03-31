شاهد .. النجمة مي عز الدين تتمنى مشاركة هذا الفنان الشهير في مسلسله الرمضاني.. لن تصدق هويته ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة مي عز الدين تتمنى مشاركة هذا الفنان الشهير في مسلسله الرمضاني.. لن تصدق هويته ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة مي عز الدين من خلال منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في إنستغرام عن الفنان الذي كانت تتمنى أن يشاركها في مسلسل جزيرة غمام الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني الذي سينطلق خلال أيام قليلة.

ونشرت مي عز الدين صورة للفنان أحمد زاهر عبّرت من خلالها عن اشتياقها للعمل معه، وعلّقت عليها قائلةً: "وحشتني يا زاهر... كتيبة التمثيل اللي أنا فيها دي كان ناقصها أنت ويعلنوا الحرب".

وتواصل مي تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جزيرة غمام"، ويشاركها في البطولة كلٌ من: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي مشوّق عن أسرة شافع وأولاده.

ويُعد المسلسل التعاون الثاني بين المؤلف والسيناريست عبدالرحيم كمال وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، بعد مسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً استثنائياً.