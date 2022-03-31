شاهد .. هل تذكرون النجمة إيمان الطوخي بطلة مسلسل رأفت الهجان.. شاهدوا كيف غدر بها الزمان وكيف أصبحت !!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون النجمة إيمان الطوخي بطلة مسلسل رأفت الهجان.. شاهدوا كيف غدر بها الزمان وكيف أصبحت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أشبه بـ«أميرة الحواديت» التي تُحاك ضدها المؤامرات والشائعات بهدف إبعادها عن الحياة التي تطمح إليها، الفرق أن الأميرة في «الحدوتة» تنتصر ولا يقف أمامها شيء، بعكسها هي التي استسلمت وقررت الابتعاد عن الفن الذي حققت فيه نجوميتها وشهرتها الواسعة على مدار 15 عامًا.

لم يشفع لها جمالها وصوتها الدافئ، لتقرر إيمان الطوخي إعتزال الفن، مخلفة وراءها رصيدًا يقدر بنحو 40 عمل فني وعدد كبير من الشائعات التي طالتها.

ستمر عملها في الفن نحو 15 عاما إيمان الطوخي، الآن امرأة ستينية بعد أن أصبح عمرها 63 عامًا باعتبارها من مواليد 11 يناير عام 1958، بدأت مشوارها الفني قبل منتصف الثمانينيات من القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وخطفت الفتاة الشقراء الأنظار إليها لجمالها الفتان وعيونها الملونة، وكانت فتاة أحلام الشباب لفترة طويلة.

جمعت إيمان الطوخي، بين موهبتي التمثيل والغناء، وقدمت العديد من الأغنيات الناجحة منها «ياعيون يامغرباني، النظرة الأولى، يابت ياللي حمامك طار»، وشاركت في عدد قليل من الأفلام السينمائية «الحكم آخر الجلسة، دماء على الأسفلت، بيت الكوامل، لا تدمرني معك، دخان بلا نار، اللقاء الدامي»، وآخر افلامها عام 1996 «آخر ليالي الشتاء».

اعتزلت قبل نهاية التسعينيات ومن الأعمال الدرامية التي قدمتها إيمان الطوخي على شاشة التليفزيون «بين السرايات، الطريق إلى سمرقند، الخليل بن أحمد، جمال الدين الأفغاني، صباح الورد، رياح الخوف، رابعة تعود، لا إله إلا الله»، فضلًا عن تجسيدها شخصية غرام خاتون في أحداث مسلسل «بوابة الحلواني» الذي شهد أخر ظهور لها في مجال التمثيل عام 1997 قبل اعتزالها الفن.