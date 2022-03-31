شاهد .. ندى كامل تُستفز طليقها أحمد الفيشاوي بنشر صورها الخادشة وتفجر مفأجاة مدوية والجمهور مصدوم !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ندى كامل تُستفز طليقها أحمد الفيشاوي بنشر صورها الخادشة وتفجر مفأجاة مدوية والجمهور مصدوم !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

استفزت ندى الكامل من نشر عدد من المواقع الاخبارية لصورها الحميمة مع طليقها السابق الممثل المصري احمد الفيشاوي، مفجرة عن مفاجأة حول حياتها الخاصة.

وفي التفاصيل، فقد اعربت ندى كامل عن استيائها من عمد بعض المواقع الاخبارية الى اعادت تداول صورها الشهرة مع طليقها احمد الفيشاوي وهما يتبادلان القبل الحميمة على السجادة الحمراء في المهرجانات الكبيرة، مؤكدة ان هذه الصورة قد تؤذي الشخص الذي في حياتها اليوم.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام:”خلاص بقى، وعيب كده، دي دلوقت منطقة أعراض، والليلة دي خلصت وراحت، وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي، مش كل شوية حد هيضايقني بحاجة زي دي”.

وأضافت: “أنا بتضايق وبحس كأني مخدتش قرار إن الناس تنساني، وكأني معملتش حاجة ولا حاولت جاهدة إني أمشي وأختار الراحة، ولو مش هاممكوا أنا الرجاء المحافظة على اللي حواليا وإن فيه شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات وأنا قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كنت بتمناها”.

واختتمت ندى الكامل حديثها، قائلةً: “الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته، ومرة تانية حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبداً وأنا ممنونة له أنه تخطى الحاجز ده، بلاش خوض في اللي عدّى وكان بإرادتي إني أعدّيه، ودي مش أول مرة أشوف حاجة زي دي، وبعدّي كتير بس كان لازم وقفة شوية، أنا مبقتش مادة إعلامية ولا بحاول أكون”.