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انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري وهنا الزاهد.. زوجة الفنان المصري (هاني رمزي) تُشعل الأنترنت بجمالها الصارخ .. والجمهور : حورية من الجنة !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)
الفنان الكوميدي هاني رمزي عايد زوجته السيدة منى مهاب كامل بمناسبة عيد ميلادها من خلال صورة جمعته بها نشرها على حسابه الخاص في موقع انستغرام.
هاني علق على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي أحلى حاجه في حياتي والعمر كله ليكي بالصحه والسعادة وربنا يخليكي ليا يارب".
وقد لاحظ المتابعون أنه ثمة شبهًا كبيرًا بين رمزي وزوجته، معبرين عن حبهما الكبير للفنان وزوجته وتمنوا لهما أيامًا سعيدة، مشيرين إلى انها ملكة جمال.
يُشار إلي أن الفنان هاني رمزي متزوج من السيدة منى مهاب كامل من محافظة أسيوط، ولديهما ولدان هما شادي وجيسي، ومن المعرف أن هاني رمزي يحرص دائمًا علي إبقاء عائلته بعيدًا عن الأضواء، حتى أن الجمهور لم يتعرف أبدًا على عائلة رمزي ولا يعرف عنها إلا مؤخرًا بعد أن قام هاني بمشاركة مجموعة من الصور لعائلته عبر حسابه الشخصي في موقع انستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. أجمل من ياسمين صبري وهنا الزاهد.. زوجة الفنان المصري (هاني رمزي) تُشعل الأنترنت بجمالها الصارخ .. والجمهور : حورية من الجنة !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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