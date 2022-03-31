شاهد .. سألوا النجمة ’’نرمين الفقي‘‘ عن سبب عنوستها 49 عاماً ورفضها الزواج .. فأجابت بدون تردد وكشفت المستور دون خجل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة ’’نرمين الفقي‘‘ عن سبب عنوستها 49 عاماً ورفضها الزواج .. فأجابت بدون تردد وكشفت المستور دون خجل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

على الرغم من الجمال الذي تتمتع به الفنانة المصرية نيرمين الفقي، وبلوغها الخامسة والأربعين من عمرها إلا أنها لم يسبق لها الزواج إلى الآن.

نيرمين الفقي، كشفت سر عدم زواجها إلى الآن في لقاء سابق لها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «بوضوح»، قائلة: «إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون لديه حياة كاملة من زوج وأطفال وبيت.

وأضافت: لكن الله لا يعطي للإنسان كل شيء، فلقد رُزقت عائلة جيدة و درست تعليم جيد، وربنا أداني حاجات كتير، لكن لو بصينا للخطّاب اللي جم في حياتي فمش هلاقي حد يتندم عليه غير 2 تقرييًا، وكنت في بداياتي الفنية وعايزة اشتغل وانطلق».

كما تحدثت أيضاً في وقت سابق عن سبب عدم خوضها تجربة الزواج حتى الآن رغم تقدم العديد من "العرسان" لها.

وقالت نرمين الفقي خلال لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر قناة "ON: "والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج".

وأضافت عن فكرة الزواج: "اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا".

وتابعت:"الفلوس مهمة جدا، لنقطة معينة، للعمل، للأكل، أو لشراء سيارة جيدة".

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل