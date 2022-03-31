شاهد .. مين من الممثلات اللي بوستها أطول بوسة ؟؟ .. الفنان حسين فهمي يرد بجرآءة صادمة ويكشف المستور والمخفي !!

انت الان تتابع خبر مين من الممثلات اللي بوستها أطول بوسة ؟؟ .. الفنان حسين فهمي يرد بجرآءة صادمة ويكشف المستور والمخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أبلة فاهيتا استضافت حسين فهمي، في وقت سابق حيث تحدث الاخير خلال اللقاء عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي.

وأوضح أنه التحق بكلية الحقوق في بداية حياته، تنفيذًا لرغبة أسرته حتى يصبح قاضيا على غرار باقي العائلة، واستمر بها لمدة عامين، لكنه لم يستطع أن يحبها لذلك تركها والتحق بمعهد السينما ليبدأ حياته الفنية.

ووجهت أبلة فاهيتا سؤال محرج للفنان حسين فهمي: "مين من الممثلات اللي بوستها اطول بوسة"؟

ورد حسين فهمي بعد ان ظهر عليه ملامح الاحراج، انتي بتلفي وتدوري بيا.. لكن في بوسة طولت شوية.

وقالت ابلة فاهيتا: "مين منهم.. لكن الفنان حسين فهمي تحفظ على ذكر الأسماء