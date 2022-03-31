شاهد .. ظهور مفزع وكارثي لبطلة مسرحية (العيال كبرت).. لن تصدق كيف أصبحت بعد أن غدر بها الزمان !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي لبطلة مسرحية (العيال كبرت).. لن تصدق كيف أصبحت بعد أن غدر بها الزمان !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة نادية شكرى، التي شاركت في مسرحية العيال كبرت، تعرضت لوعكة صحية، وطلبت ابنتها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت عبر حسابها بفيس بوك: "رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير".

وساندها العديد من النجوم ودعى الكثير منهم للفنانة نادية شكرى أن تتجاوز أزمتها الصحية على خير، فكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي تعليقا دعت فيه للفنانة نادية شكري قالت فيه: "ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يارب".