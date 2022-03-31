- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي لبطلة مسرحية (العيال كبرت).. لن تصدق كيف أصبحت بعد أن غدر بها الزمان !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)
الفنانة نادية شكرى، التي شاركت في مسرحية العيال كبرت، تعرضت لوعكة صحية، وطلبت ابنتها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
وقالت عبر حسابها بفيس بوك: "رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير".
وساندها العديد من النجوم ودعى الكثير منهم للفنانة نادية شكرى أن تتجاوز أزمتها الصحية على خير، فكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي تعليقا دعت فيه للفنانة نادية شكري قالت فيه: "ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يارب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. ظهور مفزع وكارثي لبطلة مسرحية (العيال كبرت).. لن تصدق كيف أصبحت بعد أن غدر بها الزمان !! (اتفرج صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.