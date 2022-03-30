انت الان تتابع خبر انتحار عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما بالقفز من الطابق العاشر في ظروف غامضة لا يتوقعها عقل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
شهدت محافظة الجيزة في مصر واقعة غريبة، حيث أقدم عروسان على الانتحار عقب زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية، بالقفز من بلكونة منزلهما.
وبينت التحقيقات الأولية، أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما، بحسب القاهرة 24.
وأكدت التحقيقات، أن المتوفين هما ع.أ 25 سنة، وأ.م 30 سنة، أنهيا حياتهما قفزا من الطابق العاشر، بعد زفافهما بعدة ساعات، وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.
ومن المقرر، أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة المتوفين لمعرفة الأسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. انتحار عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما بالقفز من الطابق العاشر في ظروف غامضة لا يتوقعها عقل !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.